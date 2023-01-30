Рамос может покинуть «ПСЖ» и стать одноклубником Роналду

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос может покинуть французский клуб по окончании сезона и перебраться в Саудовскую Аравию или США.

По информации испанской прессы, Рамос не получил от парижан предложений по продлению действующего контракта, который истекает в июне 2023 года и рассматривает два основных варианта развития своей карьеры: уехать в «Аль-Насср» к Криштиану Роналду, либо в США по примеру Гарета Бэйла.

Напомним, в текущем сезоне 36-летний Рамос провел 26 матчей в составе «ПСЖ», в которых забил один мяч и сделал одну результативную передачу.

Ранее Роналду заключил двухлетнее соглашение с «Аль-Насср», став самым высокооплачиваемым футболистом в мире.