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Дмитрий Селюк: Газизов привел в «Спартак» двух неходячих - Кокорина и Урунова

Октябрьский суд Республики Башкортостан удовлетворил иск московского клуба и взыскал с бывшего генерального директора красно-белых Шамиля Газизова 92 миллиона рублей.
Дмитрий Селюк: Газизов привел в «Спартак» двух неходячих - Кокорина и Урунова
31 января 2023 14:51
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК «Спартак»

«Октябрьский суд Республики Башкортостан удовлетворил иск футбольного клуба «Спартак», взыскав с Шамиля Газизова 92 миллиона рублей», — об этом юрист «Спартака» Татьяна Завьялова сообщила ТАСС.

Мы попросили прокомментировать эту новость футбольного агента Дмитрия Селюка.

- Газизов привел в «Спартак» двух неходячих - Кокорина и Урунова. Причем Урунов пришел в качестве ведущего игрока. Урунов получал максимум 5 тысяч долларов, а Газизов в «Спартаке» сделал ему зарплату в сотни тысяч.

Напомним, Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года в должности генерального директора. С 2012 по 2020 год он работал на аналогичной должности в «Уфе». В марте 2021 года Газизов вернулся в уфимский клуб.

источник: «Советский спорт»
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