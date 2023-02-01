Пензенский «Зенит» уволил спортивного директора спустя две недели после назначения

Пензенский «Зенит» объявил об увольнении спортивного директора команда Максима Ольховика через две недели после его утверждения на этот пост.

Ольховик уволен по первым итогам служебной проверки и факту размещения непроверенной информации об игре «Зенит» Пенза- «Знамя» Ногинск, сообщается на официальном сайте пензенского клуба.

Ранее на официальном сайте пензенского клуба была размещена информация о результате товарищеского матча ФК «Зенит-Пенза» против ногинского «Знамени». Игра, которая состоялась 27 января, завершилась со счетом 4:4, причем все мячи были забиты во втором тайме. Букмекеры принимали ставки на исход встречи, и данный матч фигурирует в лентах букмекерских контор.

Но в соцсетях пресс-служба команды из Ногинска отметили, что 27 января футболисты основного состава никуда не выезжали, ни с кем не играли, а принимали участие в тренировке.

В результате проверки также было установлено, что игроки основного состава «Зенита» 27 января тоже с базы не выезжали, а провели товарищеский матч против молодежной, которой завершился победой основы – 4:1.