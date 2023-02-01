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Пензенский «Зенит» уволил спортивного директора спустя две недели после назначения

Причиной увольнения стало размещение непроверенной информации на сайте команды.
01 февраля 2023 15:35
автор: Александр Евграфов

Пензенский «Зенит» объявил об увольнении спортивного директора команда Максима Ольховика через две недели после его утверждения на этот пост.

Ольховик уволен по первым итогам служебной проверки и факту размещения непроверенной информации об игре «Зенит» Пенза- «Знамя» Ногинск, сообщается на официальном сайте пензенского клуба.

Ранее на официальном сайте пензенского клуба была размещена информация о результате товарищеского матча ФК «Зенит-Пенза» против ногинского «Знамени». Игра, которая состоялась 27 января, завершилась со счетом 4:4, причем все мячи были забиты во втором тайме. Букмекеры принимали ставки на исход встречи, и данный матч фигурирует в лентах букмекерских контор.

Но в соцсетях пресс-служба команды из Ногинска отметили, что 27 января футболисты основного состава никуда не выезжали, ни с кем не играли, а принимали участие в тренировке.

В результате проверки также было установлено, что игроки основного состава «Зенита» 27 января тоже с базы не выезжали, а провели товарищеский матч против молодежной, которой завершился победой основы – 4:1.

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