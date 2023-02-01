Казанский «Рубин» разгромил узбекистанский «Навбахор» в товарищеском матче на тренировочном сборе в Турции. Встреча завершилась со счетом 6:0.

В составе победителей дублем отметился Дмитрий Кабутов, мячи также на счету Марата Апшацева, Джоэля Фамейе, Умарали Рахмоналиева. Шестой мяч в этой встрече в свои ворота провел защитник «Навбахора» Лука Чермель.

В рамках данного тренировочного сбора 5 февраля «Рубин» сыграет против «Уфы».

В Первой лиге «Рубин» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 37 очков и находится в зоне стыковых матчей за право выступать в Российской премьер-лиге.