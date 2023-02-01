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«Рубин» разгромил узбекистанский «Навбахор» в товарищеском матче

Казанские футболисты забили сопернику шесть безответных мячей.
01 февраля 2023 20:12
автор: Александр Евграфов

Казанский «Рубин» разгромил узбекистанский «Навбахор» в товарищеском матче на тренировочном сборе в Турции. Встреча завершилась со счетом 6:0.

В составе победителей дублем отметился Дмитрий Кабутов, мячи также на счету Марата Апшацева, Джоэля Фамейе, Умарали Рахмоналиева. Шестой мяч в этой встрече в свои ворота провел защитник «Навбахора» Лука Чермель.

В рамках данного тренировочного сбора 5 февраля «Рубин» сыграет против «Уфы».

В Первой лиге «Рубин» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 37 очков и находится в зоне стыковых матчей за право выступать в Российской премьер-лиге.

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