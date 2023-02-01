World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Аллегри ответил на вопрос об участии Погба в матче с «Лацио»

Французский футболист не провел ни одного матча в этом сезоне.
01 февраля 2023 21:50
автор: Артур Гичунцев

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри заявил, что полузащитник Поль Погба не примет участия в матче ¼ финала Кубка Италии.

«Сыграть с «Лацио» он не сможет, у него боли в ноге. Увы, когда долго не играешь и затем повышаешь уровень нагрузки, появляются боли. Может быть, через несколько недель Поль будет в оптимальной форме.

Ему нужно, чтобы организм адаптировался, требуется время. В таких ситуациях приходится ориентироваться на глаз», – цитируют тренера итальянские СМИ.

Напомним, матч «Ювентус» – «Лацио» состоится 2 февраля и начнется в 23.00 мск.

Что касается Погба, то 29-летний хавбек пока не сыграл в этом сезоне. Он долгое время лечился от травмы, которая не позволила ему выступить на ЧМ-2022.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
«Торино» проиграл «Фиорентине» в Кубке Италии, Миранчук отыграл весь матч
Россиянин не отметился результативными действиями.
01.02.2023 22:12
Футбол
автор: Александр Шульгин
Аллегри ответил на вопрос об участии Погба в матче с «Лацио»
Французский футболист не провел ни одного матча в этом сезоне.
01.02.2023 21:50
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Манчестер Сити» интересуется Букайо Сакой
Трансфер игрока оценивается в 100 млн евро.
01.02.2023 21:17
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Никитин стал старшим тренером «Рубина»
Договор рассчитан до конца сезона-2022/23.
01.02.2023 20:52
Футбол
Анчелотти объяснил, почему «Реал» никого не купил зимой
«Королевский» клуб так и не вышел на трансферный рынок в зимнее трансферное окно.
01.02.2023 20:38
Футбол
автор: Александр Шульгин
Владелец «Лестера» принял решение списать долг клуба в 194 миллиона фунтов стерлингов
В этом году команда борется за выживание в АПЛ.
01.02.2023 20:33
Футбол
Агент Холанда: Сможет ли Эрлинг перейти в «Барселону»? У меня неплохие отношения с Лапортой
Контракт игрока с «Манчестер Сити» истекает летом 2027 года.
01.02.2023 20:28
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Рубин» разгромил узбекистанский «Навбахор» в товарищеском матче
Казанские футболисты забили сопернику шесть безответных мячей.
01.02.2023 20:12
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Реал» вернул права на защитника Франа Гарсию
Однако футболист до конца сезона останется в «Райо Вальекано».
01.02.2023 20:05
Футбол
Амрабат извинился перед тренерами и футболистами «Фиорентины» за свое поведение
Игрок накануне пропустил тренировочное занятие команды на фоне желания перейти в «Барселону».
01.02.2023 19:52
Футбол
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика