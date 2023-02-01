Аллегри ответил на вопрос об участии Погба в матче с «Лацио»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри заявил, что полузащитник Поль Погба не примет участия в матче ¼ финала Кубка Италии.

«Сыграть с «Лацио» он не сможет, у него боли в ноге. Увы, когда долго не играешь и затем повышаешь уровень нагрузки, появляются боли. Может быть, через несколько недель Поль будет в оптимальной форме.

Ему нужно, чтобы организм адаптировался, требуется время. В таких ситуациях приходится ориентироваться на глаз», – цитируют тренера итальянские СМИ.

Напомним, матч «Ювентус» – «Лацио» состоится 2 февраля и начнется в 23.00 мск.

Что касается Погба, то 29-летний хавбек пока не сыграл в этом сезоне. Он долгое время лечился от травмы, которая не позволила ему выступить на ЧМ-2022.