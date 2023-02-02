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Варан объявил о завершении карьеры в сборной Франции

29-летний защитник посвятил команде 10 лет.
02 февраля 2023 16:43
автор: Артур Гичунцев

Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан объявил о завершении карьеры в сборной Франции. По словам игрока, он несколько месяцев думал над этим вопросом и пришел к выводу, что пора уходить.

«Пришло время новому поколению взять верх. У нас есть группа талантливых молодых игроков, готовых взять все в свои руки. Они заслуживают шанса, и вы, болельщики, им нужны.

Спасибо от всего сердца. Рафа», – написал Варан в соцсети, отметив, что с гордостью защищал цвета национальной сборной и никогда не забудет победу на ЧМ-2018.

Варану 29 лет. Он выступал за первую команду страны с 2013 года. В активе футболиста 93 матча и 5 голов. Помимо победы на ЧМ-2018, защитник также помог сборной Франции выиграть Лигу наций и дойти до финала Евро-2016.

Ранее сообщалось, что игрок решил уйти из команды, так как утратил мотивацию.

источник: «Советский спорт»
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