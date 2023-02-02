Во Франции рассказали, почему Малком не перешел в «ПСЖ»

Стало известно, почему «ПСЖ» не удалось подписать форварда «Зенита» Малкома. Об этом информируют французские СМИ.

По данным источника, парижане хотели пригласить бразильца на бесплатной основе: для этого он должен был приостановить соглашение с «Зенитом», однако, в договоре футболиста фигурирует пункт о невозможности приостановки контракта в одностороннем порядке.

Отмечается, что питерцы согласились отпустить Малкома в «ПСЖ», но потребовали за футболиста 30 млн евро. Эти условия не устроили французский гранд, после чего переговоры прекратились.

25-летний Малком перешел в «Зенит» летом 2019-го. Он был куплен у «Барселоны» за 40 млн евро. В нынешнем сезоне РПЛ форвард провел 17 матчей, забил 12 голов и отдал 7 голевых передач. Его контракт с питерцами действует до 30 июня 2027 года.