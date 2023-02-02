Мбаппе получит капитанскую повязку в сборной Франции 

В сборной Франции принято решение отдать роль капитана нападающему «ПСЖ» Килиану Мбаппе. Об этом сообщает французская пресса.

Отмечается, что ранее капитанская повязка национальной команды принадлежала голкиперу «Тоттенхэма» Уго Льорису, однако вратарь завершил свою карьеру в сборной.

Сообщается, что Федерация футбола Франции уверена в лидерских качествах 24-летнего футболиста и не сомневается в его авторитете среди партнеров по команде.

Добавим, что Мбаппе выступает за сборную Франции с 2017 года. Всего за «трехцветных» он провел 66 матчей, забил 36 голов и отдал 26 результативных передач. На чемпионате мира 2022 года в Катаре он стал лучшим бомбардиром турнира, отметившись восемью забитыми мячами.