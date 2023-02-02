Гаджи Гаджиев о Павлюченко: Поспал, и вот — проснулся!

По его словам, эта сделка может привлечь внимание к башкирскому клубу.

«Павлюченко — он же «спящий гигант»! Поспал, и вот — проснулся! Думаю, что это больше похоже на акцию. Футбол — это же зрелище, в какой-то степени шоу. Матч длится полтора часа, а разговаривают о нем сутками.

Шамиль Газизов умеет привлечь внимание к команде, привлекает разные группы людей на трибуны, и я думаю, что приход Павлюченко — хорошая акция для популяризации «Уфы», — заявил Гаджиев «Газете.Ru».

Напомним, что Павлюченко известен по выступлениям за московские «Спартак» и «Локомотив», краснодарскую «Кубань», екатеринбургский «Урал».

Форвард официально завершил карьеру в октябре 2022 года. Последним его клубом стало «Знамя» из Ногинска.