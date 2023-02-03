«Барселона» опоздала с трансфером защитника «Лос-Анджелес Гэлакси» Араухо на 18 секунд 

Роман Павлюченко: Как подпишу контракт с «Уфой», то Олечка Бузова будет главным гостем

Экс-нападающий сборной России Роман Павлюченко рассказал о том, что он может возобновить карьеру и провести один матч за «Уфу» в Кубке России. Ранее также сообщалось о возможном причастии Ольги Бузовой к матчу «Уфы» в Кубке России. Однако PR-менеджер певицы Антон Богославский позже заявил, что из «Уфы» к нему никто не обращался.