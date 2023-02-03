«Барселона» опоздала с трансфером защитника «Лос-Анджелес Гэлакси» Араухо на 18 секунд 

«Барселона» не успела оформить переход защитника «Лос-Анджелес Гэлакси» Хулиана Араухо. Об этом сообщает американская пресса.
Отмечается, что контракт 21-летнего игрока с командой МЛС рассчитан до зимы 2025 года.
Сообщается, что каталонский клуб опоздал с регистрацией мексиканца на 18 секунд. ФИФА не смогла принять данный переход из-за правил трансферного окна.
Добавим, что Араухо выступает за «Лос-Анджелес Гэлакси» с 2019 года. За американский клуб он провел 109 матчей, забил два гола и отдал 14 результативных передач.