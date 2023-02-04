«Лучше играть, чем не играть»: Ахметов поддержал возможный переход РФС в Азию

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов рассказал о своем отношении к возможному переходу РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Главное для сборной играть все время. Понятно, что уровень в Азии и Европе разный. Хочется играть на самом высоком уровне, но лучше играть, чем не играть. Решать все равно не нам. Главное, чтобы все решилось как можно лучше для сборной и для футболистов», – заявил Ахметов для «РБ-Спорт».

Напомним, в РФС задумались о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола, так как УЕФА и ФИФА наложили санкции на российский футбол, действующий до лета 2023 года.

Ранее глава РФС Александр Дюков встретился с руководством УЕФА и обсудил возможное возвращение отечественных клубов в еврокубки. Стороны пока не пришли к соглашению и должны встретиться еще раз в феврале.