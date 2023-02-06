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Тьяго Силва продлит контракт с «Челси» до лета 2024 года

В сентябре бразильскому защитнику исполнится 39 лет.
06 февраля 2023 16:19
автор: Артур Гичунцев

В «Челси» довольны выступлением центрального защитника Тьяго Силвы. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

По его данным, лондонский клуб решил продлить контракт с футболистом до лета 2024 года. Нынешний договор истекает в июне 2023-го.

Напомним, опытный бразилец выступает за «синих» с августа 2020 года. За это время игрок провел 105 матчей и помог команде выиграть 4 трофея, в том числе Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Ранее Тьяго Силва выступал за «ПСЖ», «Милан» и другие клубы. Он также успел поиграть в России за московское «Динамо».

источник: «Советский спорт»
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