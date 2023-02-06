«Краснодар» – «Спартак»: стартовые составы на матч Зимнего кубка РПЛ

Сегодня, 6 февраля, «Краснодар» и «Спартак» сыграют матч второго тура Зимнего кубка РПЛ, который проходит в Абу-Даби (ОАЭ). Встреча начнется в 20.00 по московскому времени.

За час до начала игры команды представили стартовые составы.

«Краснодар»: Агкацев, Алонсо, Волков, Сорокин, Литвинов, Ионов, Баньяц, Ленини, Сперцян, Кобнан, Кошкаров.

«Спартак»: Максименко, Джикия, Дуарте, Хлусевич, Денисов, Пруцев, Литвинов, Зобнин, Игнатов, Мелешин, Соболев.

В нынешнем сезоне РПЛ «Краснодар» занимает 8-е место, набрав 25 очков. Красно-белые идут на 2-й позиции, добыв 36 очков. От лидирующего «Зенита» москвичи отстают на 6 очков.