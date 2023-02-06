Нойер будет лишен капитанской повязки. Новым лидером «Баварии» станет Киммих

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер будет лишен капитанской повязки. Об этом сообщают немецкие СМИ.

По данным источника, новым лидером команды станет 27-летний полузащитник Йозуа Киммих. Отмечается, что последний получит этот статус как только Нойер вернется в строй.

Напомним, голкипер угодил в лазарет и больше не сыграет в этом сезоне, а недавно он дал скандальное интервью, в ходе которого раскритиковал руководство за увольнение тренера вратарей Тони Топаловича. По данным СМИ, Топалович покинул команду из-за конфликта с главным тренером Юлианом Нагельсманном.

Спустя некоторое время председатель правления мюнхенского гранда Оливер Кан раскритиковал Нойера, отметив, что слова футболиста не соответствуют званию капитана и ценностям «Баварии».