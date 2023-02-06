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Лионель Месси – лучший игрок Южной Америки в 2022 году по версии IFFHS

35-летний аргентинец выиграл очередной трофей.
06 февраля 2023 20:51
автор: Артур Гичунцев

Стал известен лучший футболист 2022 года в Южной Америке по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Так, в организации считают, что этот приз заслужил форвард «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси.

Напомним, в 2022-м форвард стал чемпионом мира: он помог национальной команде выиграть турнир в Катаре. Так, в финальном матче «альбиселесте» обыграли Францию (3:3, серия пенальти – 4:2), а Месси оформил дубль и реализовал свою попытку в серии одиннадцатиметровых.

Ранее IFFHS назвала Месси лучшим игроком 2022 года. 35-летний аргентинец набрал 275 очков, опередив французского форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе и его соотечественника, нападающего «Реала» Карим Бензема.

источник: «Советский спорт»
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