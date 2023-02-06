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Бензема и Куртуа не поехали с «Реалом» на клубный чемпионат мира

Оба игрока находятся в лазарете.
06 февраля 2023 23:49
автор: Артур Гичунцев

«Реал» объявил заявку команды на клубный чемпионат мира. Мадридский клуб выступит на турнире без своих лидеров – нападающего Карима Бензема и вратаря Тибо Куртуа. Оба футболиста выбыли из строя и восстанавливаются от повреждений.

Полный состав «Реала» на клубный ЧМ выглядит так:

Вратари: Лунин, Лопес, Канисарес.

Защитники: Карвахаль, Алаба, Вальехо, Начо, Одриосола, Рюдигер, Марвел.

Полузащитники: Кроос, Модрич, Камавинга, Вальверде, Тчуамени, Себальос, Мартен, Аррибас.

Нападающие: Асенсио, Винисиус, Родриго, Мариано.

Напомним, в полуфинале клубного ЧМ команда Карло Анчелотти сыграет с египетским «Аль-Ахли». Встреча состоится 8 февраля. В другой паре сыграют бразильский «Фламенго» и саудовский «Аль-Хиляль».

источник: ФК «Реал»
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Оба игрока находятся в лазарете.
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