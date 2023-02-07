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Дмитрий Селюк: Дзюба в «Локомотиве» забьет больше Смолова 

Футбольный агент Дмитрий Селюк подтвердил «Советскому спорту», что нападающий Артем Дзюба подпишет контракт с «Локомотивом».
Дмитрий Селюк: Дзюба в «Локомотиве» забьет больше Смолова 
07 февраля 2023 20:48
автор: Юрий Волохов

- Могу подтвердить информацию, что «Локомотив» и Дзюба подпишут контракт до конца сезона, - говорит Селюк.

- Никто не сомневается в классе Артема, но он давно не играл, и не понятно, успеет ли набрать форму за месяц.

- Все будет нормально, Артем всем все докажет и покажет. Уверен, Артем забьет за оставшиеся 12 матчей больше, чем Игнатьев. И больше, чем многие записные снайперы РПЛ.

- Больше Смолова?

- Больше, опять же за эти 12 матчей. Но речь только о голах с игры, пенальти считать не будем.

источник: «Советский спорт»
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