Дмитрий Селюк: Дзюба в «Локомотиве» забьет больше Смолова 

- Могу подтвердить информацию, что «Локомотив» и Дзюба подпишут контракт до конца сезона, - говорит Селюк.

- Никто не сомневается в классе Артема, но он давно не играл, и не понятно, успеет ли набрать форму за месяц.

- Все будет нормально, Артем всем все докажет и покажет. Уверен, Артем забьет за оставшиеся 12 матчей больше, чем Игнатьев. И больше, чем многие записные снайперы РПЛ.

- Больше Смолова?

- Больше, опять же за эти 12 матчей. Но речь только о голах с игры, пенальти считать не будем.