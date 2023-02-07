Дмитрий Селюк: Многие тренеры боялись авторитета Дзюбы, а Галактионов не испугался

Могу подтвердить информацию, что «Локомотив» и Дзюба подпишут контракт до конца сезона, - говорит Селюк. - В «Локо» много молодых футболистов, Дзюба для них станет дядькой на поле и в раздевалке. Даже больше скажу: на поле Артем будет вроде играющего тренера.

- Вот этого-то многие тренеры РПЛ и боялись, что Дзюба своим авторитетом будет тянуть тренерское одеяло на себя.

- А вот Михаил Галактионов не боится, и надо отдать ему должное. Он взял к себе в союзники такого опытнейшего футболиста. И это нормально. Дзюбе дали шанс, и он его не упустит.

Напомним, последним клубом 34-летнего форварда был турецкий «Адана Демирспор». Дзюба сыграл за команду пять неполных матчей в начале сезона, затем игрок и клуб расстались по соглашению сторон.