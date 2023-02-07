Петржела удивился решению «Локомотива» подписать Дзюбу

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела высказался по поводу появившейся новости о том, что нападающий Артем Дзюба продолжит свою карьеру в «Локомотиве».

Ранее известный агент Дмитрий Селюк заявил, что 34-летний игрок подпишет с железнодорожниками контракт до конца текущего сезона. При этом в СМИ сообщается, что в соглашении будет прописан пункт о возможном продлении трудового сотрудничества еще на один сезон.

– Почему Дзюба выбрал «Локомотив»? Я больше удивлен, что «Локомотив» выбрал его. Для меня непонятен этот трансфер. Считаю, что «Локомотив» – это не та команда, которая должна покидать лигу. Но Дзюба не спасет команду от вылета, для этого есть другие игроки, – цитирует Петржелу Metaratings.ru.

Напомним, что Дзюба пребывает в статусе свободного агента с ноября 2022 года. Ранее футболист расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор».