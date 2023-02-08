Бывший главный тренер сборной Хорватии Блажевич скончался на 88-м году жизни

Бывший главный тренер сборной Хорватии по футболу Мирослав Блажевич скончался на 88-м году жизни, сообщается на официальном сайте Хорватского футбольного союза (HNS).

По информации ряда источников, причиной смерти специалиста стало онкологическое заболевание, с которым тренер боролся с 2011 года.

За время тренерской карьеры Блажевич –становился обладателем Кубка Швейцарии со «Сьоном» (1974), чемпионом и обладателем Кубка Югославии с загребским «Динамо» (1982), чемпионом Швейцарии с «Грассхоперсом» (1984), двукратным чемпионом Хорватии с «Кроацией» (1993) и загребским «Динамо» (2003). Он также возглавлял сборные Ирана и Боснии и Герцеговины. В 1998 году вместе со сборной Хорватии он стал бронзовым призером чемпионата мира 1998 года во Франции.