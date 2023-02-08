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«Атлетико» хочет продать Феликса за 140 млн евро

Мадридцы приобрели игрока у «Бенфики» за 127 млн евро.
08 февраля 2023 18:41
автор: Артур Гичунцев

«Атлетико» решил окончательно расстаться с португальским полузащитником Жоау Феликсом. Об этом пишут каталонские СМИ.

По данным источника, мадридский клуб сообщил руководству «Челси», что готов продать игрока за 140 млн евро. Отмечается, что «матрасники» предложат футболиста другой команде, если «синие» ответят отказом.

Напомним, 23-летний Феликс перешел в «Челси» на правах аренды, рассчитанной до конца этого сезона.

Ранее сообщалось, что у португальца возник конфликт с главным тренером испанского клуба Диего Симеоне, из-за чего он ушел в «Челси».

источник: «Советский спорт»
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