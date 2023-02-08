Ловрен помог «Лиону» обыграть «Лилль» в Кубке Франции

«Лион» в серии пенальти одолел «Лилль» в 1/8 финала Кубка Франции. Основное время матча завершилось со счетом 2:2.

За «Лион» отличились Райан Шерки (8-я) и Александр Ляказетт (21-я). У проигравших это сделали Джонатан Дэвид (29-я, пенальти) и Эдон Жегрова (64-я).

В серии одиннадцатиметровых точнее оказались игроки «Лиона» (4:2). Отметим, что бывший капитан «Зенита» Деян Ловрен реализовал свою попытку.

Таким образом, команда Лорана Блана прошла в четвертьфинал, а ее соперник станет известен в ходе жеребьевки.