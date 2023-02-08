Быстров иронично отреагировал на решение «Локомотива» подписать Смольникова и Дзюбу

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров не понимает, зачем «Локомотиву» понадобились Артем Дзюба и Игорь Смольников.

«Странное решение, честно говоря – два возрастных футболиста в «Локо». Как вокруг них строить новую команду? Это просто невозможно. Хотя, знаете, если руководство «Локомотива» переживает, что команда вылетит в Первую лигу, то это, однозначно, усиление», – написал Быстров в соцсети.

Напомним, Дзюбе, как и Смольникову, 34 года. Оба игрока подписали контракты на правах свободного агента.

Что касается «Локо», то в нынешнем сезоне РПЛ команда идет на 14-й позиции, набрав 13 очков.