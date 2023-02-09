Брат Месси извинился за высказывания в адрес «Барселоны»

Матиас Месси извинился за свои оскорбительные слова в адрес руководства «Барселоны».

Напомним, брат Лионеля сказанные на трансляции на своем канале в Twitch заявил, что аргентинец пока не собирается возвращаться в исанскую команду. В обратном случае Матиас обещал провести в «Барселоне» чистку. и «вышвырнуть» президента Жоана Лапорту.

«Хочу извиниться за то, что сказал в социальных сетях: Просто шутил со своим сыном и друзьями. Для нас «Барселона» — наш второй дом, и это хорошо известно. Мне очень жаль, и я извиняюсь перед всеми, особенно перед болельщиками», — написал брат Лионеля в соцсетях.

В текущем сезоне Месси провел за «ПСЖ» 25 матчей, в которых забил 15 голов и отдал 14 результативных передач.