«Химки» подписали контракта с бывшим защитником «Ромы»

«Химки» объявили о заключении соглашения с защитником Петаром Голубовичем.
Как сообщает пресс-служба подмосковного клуба, контракт с 28-летним футболистом подписан на полтора года.
Отметим, что Голубович является воспитанником сербской «Црвены Звезды». Ранее футболист выступал за «Кортрейк», «Новара» и «Пиза». Также он находился в системе «Ромы».
В составе юношеской сборной Сербии защитник становился чемпионом Европы.
Ранее «Химки» также подписали контракт с бразильским защитником Лео Андраде.
источник: «Советский спорт»