«Химки» подписали контракта с бывшим защитником «Ромы»

«Химки» объявили о заключении соглашения с защитником Петаром Голубовичем.

Как сообщает пресс-служба подмосковного клуба, контракт с 28-летним футболистом подписан на полтора года.

Отметим, что Голубович является воспитанником сербской «Црвены Звезды». Ранее футболист выступал за «Кортрейк», «Новара» и «Пиза». Также он находился в системе «Ромы».

В составе юношеской сборной Сербии защитник становился чемпионом Европы.

Ранее «Химки» также подписали контракт с бразильским защитником Лео Андраде.