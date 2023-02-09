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«Химки» подписали контракта с бывшим защитником «Ромы»

Футболист перешел в клуб РПЛ на правах свободного агента.
09 февраля 2023 16:00
автор: Александр Поволоцкий

«Химки» объявили о заключении соглашения с защитником Петаром Голубовичем.

Как сообщает пресс-служба подмосковного клуба, контракт с 28-летним футболистом подписан на полтора года.

Отметим, что Голубович является воспитанником сербской «Црвены Звезды». Ранее футболист выступал за «Кортрейк», «Новара» и «Пиза». Также он находился в системе «Ромы».

В составе юношеской сборной Сербии защитник становился чемпионом Европы.

Ранее «Химки» также подписали контракт с бразильским защитником Лео Андраде.

источник: «Советский спорт»
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