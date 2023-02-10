Стало известно, когда Анчелотти приступит к работе в сборной Бразилии

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти согласился возглавить сборную Бразилии. Об этом сообщают южноамериканские СМИ.

По данным источника, специалист приступит к работе в июле 2023 года, а его контракт будет рассчитан до лета 2026-го.

Напомним, Анчелотти 63 года. Его договор с мадридским клубом действует до 30 июня 2024 года. Ранее итальянец заявил, что «Реал» станет последним клубом в его карьере.

Что касается бразильской сборной, то после неудачи на ЧМ-2022 команду покинул Тите, работавший с ней с 2016 года.