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Стало известно, когда Анчелотти приступит к работе в сборной Бразилии

Итальянец подпишет контракт до 2026 года.
10 февраля 2023 17:22
автор: Артур Гичунцев

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти согласился возглавить сборную Бразилии. Об этом сообщают южноамериканские СМИ.

По данным источника, специалист приступит к работе в июле 2023 года, а его контракт будет рассчитан до лета 2026-го.

Напомним, Анчелотти 63 года. Его договор с мадридским клубом действует до 30 июня 2024 года. Ранее итальянец заявил, что «Реал» станет последним клубом в его карьере.

Что касается бразильской сборной, то после неудачи на ЧМ-2022 команду покинул Тите, работавший с ней с 2016 года.

источник: «Советский спорт»
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