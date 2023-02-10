В Бразильской конфедерации футбола опровергли информацию о договоренности с Анчелотти

Сегодня, 11 января, южноамериканские СМИ сообщили о договоренности между Бразильской конфедерацией футбола и главным тренером «Реала» Карло Анчелотти.

Через несколько часов пресс-служба конфедерации опровергла эту информацию, назвав ее необоснованной.

«Вопрос решается прозрачно и имя нового тренера будет объявлено в нужное время», – отметили в организации.

Ранее сообщалось, что 62-летний Анчелотти согласился возглавить команду и приступит к работе в июле 2023 года, а его контракт будет рассчитан до 2026-го.