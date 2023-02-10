Алексей Миранчук – в стартовом составе «Торино» на матч с «Миланом» в Серии А

Стал известен стартовый состав «Торино» на выездной матч 22-го тура Серии А против «Милана».

Отметим, что российский полузащитник Алексей Миранчук появится на поле с первых минут. Также в стартовый состав попал бывший хавбек ЦСКА Никола Влашич.

«Торино»: Милинкович‑Савич, Схюрс, Буонджорно, Адопо, Санабрия, Джиджи, Синго, Родригес, Гинейтис, Влашич, Миранчук.

В нынешнем сезоне Серии А Миранчук, арендованный у «Аталанты», провел за туринцев 15 матчей, забил 4 гола и отдал 3 голевых паса.