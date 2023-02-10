ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Сарри сравнил матч против «Аталанты» с походом к стоматологу

«Лацио» предстоит непростая встреча в битве за Лигу чемпионов.
10 февраля 2023 23:23
автор: Александр Шульгин

Главный тренер римского «Лацио» Маурицио Сарри поделился ожиданиями от матча 22-го тура итальянской Серии А, в котором его команда на своем поле примет «Аталанту».

«Если «Аталанта» просядет физически, это обычная команда. Если физически они в порядке, то очень сильны. Завтра будет ужасная игра, играть против них - это как идти к зубному», - приводит слова специалиста зарубежная пресса.

Добавим, что встреча пройдет 11 февраля в Риме. Начало в 22.45 по московскому времени.

Перед игрой команды занимают соседние места в турнирной таблице, их разделяет всего одно очко. «Лацио» расположился на четвертой строчке, «Аталанта» - пятая.

Это интересно:
Пике объяснил, почему отдает предпочтение Месси, а не Роналду
В качестве примера испанец привел чемпионат мира в Катаре.
10.02.2023 23:57
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Джикия о победе «Спартака» в Зимнем кубке РПЛ: Приятно, что выиграли
Футболист не стал переоценивать успех красно-белых.
10.02.2023 23:50
Футбол
автор: Александр Шульгин
Левандовски – о Хави: Он четко разделяет профессии игрока и тренера, поэтому ему сопутствует успех
Молодой специалист уже выиграл с «Барселоной» первый трофей.
10.02.2023 23:33
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Сарри сравнил матч против «Аталанты» с походом к стоматологу
«Лацио» предстоит непростая встреча в битве за Лигу чемпионов.
10.02.2023 23:23
Футбол
автор: Александр Шульгин
Бывший защитник «Севильи» Тассано стал игроком «Химок»
Сумма трансфера не раскрывается.
10.02.2023 22:51
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Сперцяном заинтересовался мадридский «Реал»
Испанцы пока не обращались в российский клуб.
10.02.2023 22:19
Футбол
автор: Александр Шульгин
Алексей Миранчук – в стартовом составе «Торино» на матч с «Миланом» в Серии А
Встреча начнется в 22.45 мск.
10.02.2023 22:02
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Головин начал переговоры с «Монако» о продлении контракта
Нынешний договор истекает в июне 2024 года.
10.02.2023 21:59
Футбол
автор: Артур Гичунцев
В Бразильской конфедерации футбола опровергли информацию о договоренности с Анчелотти
По данным СМИ, итальянец возглавит «селесао» летом 2023 года.
10.02.2023 21:27
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Спартак» обыграл «Сочи» и стал обладателем Зимнего кубка РПЛ
«Спартак» обыграл «Сочи» и стал обладателем Зимнего кубка РПЛ
Красно-белые не потерпели ни одного поражения в предсезонном турнире.
10.02.2023 20:58
Футбол
автор: Александр Шульгин
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика