Сарри сравнил матч против «Аталанты» с походом к стоматологу

Главный тренер римского «Лацио» Маурицио Сарри поделился ожиданиями от матча 22-го тура итальянской Серии А, в котором его команда на своем поле примет «Аталанту».

«Если «Аталанта» просядет физически, это обычная команда. Если физически они в порядке, то очень сильны. Завтра будет ужасная игра, играть против них - это как идти к зубному», - приводит слова специалиста зарубежная пресса.

Добавим, что встреча пройдет 11 февраля в Риме. Начало в 22.45 по московскому времени.

Перед игрой команды занимают соседние места в турнирной таблице, их разделяет всего одно очко. «Лацио» расположился на четвертой строчке, «Аталанта» - пятая.