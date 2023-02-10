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Левандовски – о Хави: Он четко разделяет профессии игрока и тренера, поэтому ему сопутствует успех

Молодой специалист уже выиграл с «Барселоной» первый трофей.
10 февраля 2023 23:33
автор: Артур Гичунцев

Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски поделился эмоциями от работы с главным тренером команды Хави Эрнандесом. По словам нападающего, молодой специалист прекрасно ладит с игроками, так как сам был футболистом и хорошо освоил новую профессию.

«Работая с ним, я ощущаю, что делаю все правильно. Именно он дает мне уверенность. Он был феноменальным спортсменом, так что все внутри команды верят в то, что он выбрал верный вектор развития.

Он четко разделяет профессии игрока и тренера, поэтому ему сопутствует успех – без него никуда», – заявил поляк испанским СМИ.

Будучи игроком, Хави выигрывал чемпионат мира, а также чемпионат Европы (2 раза), Лигу чемпионов (4) и чемпионат Испании (12). Известный полузащитник начал тренерскую карьеру в катарском «Аль-Саде», после чего был приглашен в «Барселону», за которую играл 17 лет.

К слову, у руля «Барселоны» Хави уже успел выиграть Суперкубок Испании, а в нынешнем сезоне Ла Лиги его команда идет на 1-м месте, опережая «Реал» на 8 очков.

источник: «Советский спорт»
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