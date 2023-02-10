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Джикия о победе «Спартака» в Зимнем кубке РПЛ: Приятно, что выиграли

Футболист не стал переоценивать успех красно-белых.
10 февраля 2023 23:50
автор: Александр Шульгин

Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал победу красно-белых в Зимнем кубке РПЛ.

«Понятно, что приятно, выиграли кубок. Но сегодня мы что-то наигрывали, что-то получилось, что-то нет. Все идет своим чередом.

Новички? Мы сегодня вместе вышли на поле. Посмотрим, как будет дальше. Становится больше взаимопонимания. Это здорово.

Поднимал кубок со смущением? Да не, просто мы хотели, чтобы Классен поднял трофей. Но он отказался», - приводит слова футболиста «РБ-Спорт».

Добавим, что москвичи выиграли все три встречи в рамках турнира. Сначала в серии пенальти был повержен «Ростов» (3:3, 4:2), затем разгромлен «Краснодар» (4:0) и побежден «Сочи» (2:0).

источник: «РБ-Спорт»
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