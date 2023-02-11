Тьяго Силва продлил контракт с «Челси» до 2024 года

Защитник сборной Бразилии Тьяго Силва останется в «Челси». 38-летний футболист официально продлил контракт с клубом. Как сообщает пресс-служба «синих», новый договор игрока рассчитан до 30 июня 2024 года.

Напомним, опытный бразилец выступает за «синих» с августа 2020-го. За это время игрок провел 106 матчей и помог команде выиграть 4 трофея, в том числе Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Ранее Тьяго Силва выступал за «ПСЖ», «Милан» и другие клубы. Он также успел поиграть в России за московское «Динамо».