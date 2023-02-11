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Креспо назвал сильные стороны Энцо Фернандеса, перешедшего в «Челси» за 121 млн евро

Экс-игрок сравнил 22-летнего полузащитника с Фрэнком Лэмпардом.
11 февраля 2023 14:23
автор: Артур Гичунцев

Бывший футболист сборной Аргентины Эрнан Креспо прокомментировал переход полузащитника «Бенфики» Энцо Фернандеса в лондонский «Челси».

В частности, он заявил, что впечатлен игрой футболиста на прошедшем чемпионате мира. По его словам, 22-летний хавбек станет отличным усилением для «синих», так как умеет играть на разных позициях.

«Фернандес – это Макелеле плюс Лэмпард. Если вам нужно, чтобы он выступил на позиции Макелеле, то он может играть там очень хорошо.

У этого парня также есть хорошее голевое чутье, хороший удар из-за пределов штрафной, так что, если вам нужно, чтобы он играл под нападающим, как Лэмпард или Эссьен, то он может это сделать», – заявил Креспо британским СМИ.

Напомним, Энцо Фернандес перешел в «Челси» за 121 млн евро. На ЧМ-2022 он провел 7 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевой пас.

источник: «Советский спорт»
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