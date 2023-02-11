«Манчестер Юнайтед» не будет препятствовать уходу ван де Бека

«Манчестер Юнайтед» готов продать нидерландского полузащитника Донни ван де Бека в летнее трансферное окно. Об этом сообщает зарубежная пресса.

Отмечается, что наставник манкунианцев Эрик тен Хаг не рассчитывает на хавбека.

Напомним, что ван де Бек перебрался в стан манкунианцев из амстердамского «Аякса» в сентябре 2020 года за 39 миллионов евро. С тех пор он провел за команду 60 матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи.

Действующее соглашение игрока рассчитано до лета 2025-го. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 20 млн евро.