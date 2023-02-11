Полузащитник из Гвинеи-Бисау Бикел перешел в «Химки»

Футбольный клуб «Химки» подписал контракт с полузащитником сборной Гвинеи-Бисау Жаниу Бикелой, сообщается на официальном сайте подмосковного клуба.

Футболист перешел в «Химки» на правах свободного агента. Ранее он выступал за американский «Ванкувер», провел 46 матчей, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Также игрок выступал в чемпионате Нидерландов за «Херенвен» и «НЕК», чемпионате Болгарии за софийский ЦСКА, профессиональной футбольной лиге США и Канады за «Ванкувер Уайткэпс» и чемпионате Италии за «Виченцу». Также игрок провел три матча за сборную Гвинеи-Бисау.

Детали соглашения с 27-летним футболистом не сообщаются

«Химки» с 12 очками занимают 15-е место в турнирной таблице чемпионата России.