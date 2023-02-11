Дубли Винисиуса и Вальверде обеспечили «Реалу» победу над «Аль-Хилялем» в финале клубного ЧМ

«Реал» оказался сильнее «Аль-Хиляля» в финальном матче клубного чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу мадридского клуба.

В составе победителей по дублю оформили Федерико Вальверде (18-я и 58-я минуты) и Винисиус Жуниор (13-я и 69-я). Также отличился Карим Бензема (54-я).

Египетская команда ответила забитыми мячами в исполнении Муссы Мареги (26-я) и дважды Лусиано Виетто (63-я и 79-я).

Таким образом, «королевский клуб» выиграл данный турнир в пятый раз за историю.