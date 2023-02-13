«Ливерпуль» – «Эвертон»: стартовые составы на матч 23-го тура АПЛ

«Ливерпуль» и «Эвертон» объявили стартовые составы на матч 23-го тура АПЛ. Напомним, дерби пройдет на «Энфилде» и начнется в 23.00 мск.
«Ливерпуль»: Алиссон, Алексндер-Арнольд, Матип, Гомес, Робертсон, Хендерсон, Фабиньо, Байчетич, Салах, Нуньес, Гакпо.
«Эвертон»: Пикфорд, Коулман, Тарковски, Коуди, Миколенко, Дукуре, Гейе, Онана, Макнил, Айвоби, Симмс.
В нынешнем сезоне Премьер-лиги «красные» идут на 10-й позиции, набрав 29 очков. В активе «ирисок» – 18-я позиция и 18 очков.
источник: «Советский спорт»