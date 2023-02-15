ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Дмитрий Селюк: «ПСЖ» хорошо заработал на Месси, а от Неймара надо избавляться

Вчера «ПСЖ» проиграл дома в матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Баварии» - 0:1.
15 февраля 2023 16:12
автор: Юрий Волохов

Исчерпал ли себя проект катарских владельцев парижского клуба по привлечению немолодых суперзвезд?

Об этом мы поговорили с футбольным агентом Дмитрием Селюком.

- «ПСЖ» опять не выиграет Лигу чемпионов? Месси и Неймар так и не помогли.

- Но Месси они покупали не только ради результата. «ПСЖ» на Лео заработал кучу денег. Он придал мощный рекламный и пиар-импульс клубу. Месси привел Аргентину к победе на чемпионате мира будучи игроком парижского клуба.

- От Неймара летом будут избавляться?

- От него давно пора избавиться.

- Кто из топ-клубов его возьмет с такими аппетитами и таким характером? Разве что «Ньюкасл».

- Ну, вот вы нашли отличное место для Неймара. Новый развивающийся проект.

- Не думаю, что он пойдет туда. А Месси будут куда-то «сплавлять» летом? Например, в ту же «Барсу», хотя вряд ли «Барсе» он сейчас нужен.

- «Барса» его сразу заберет. Но думаю, «ПСЖ» захочет продлить с ним контракт.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Футболисты «Баварии» вылетели в Германию из Парижа с часовым опозданием
Причина заключается в массовом сбое, произошедшим в авиакомпании.
15.02.2023 16:50
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Реал» рассматривает Кварацхелию в качестве альтернативы Беллингему
Мадридский клуб выбирает между двумя игроками.
15.02.2023 16:32
Футбол
Дмитрий Селюк: В противостоянии «ПСЖ» и «Баварии» еще не все решено
Вчера «ПСЖ» проиграл дома в матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Баварии» - 0:1.
15.02.2023 16:14
Футбол
автор: Юрий Волохов
Дмитрий Селюк: «ПСЖ» хорошо заработал на Месси, а от Неймара надо избавляться
Вчера «ПСЖ» проиграл дома в матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Баварии» - 0:1.
15.02.2023 16:12
Футбол
автор: Юрий Волохов
МОК выступил с призывом к странам, которые хотят бойкотировать Олимпиаду-2024
Многие выступают против участия россиян в соревнованиях.
15.02.2023 16:05
Футбол
Защитник «ПСЖ» Рамос толкнул фотографа после поражения от «Баварии»
Журналисты были неаккуратны.
15.02.2023 15:57
Футбол
автор: Максим Скороходов
Хави рассказал, как был близок к переходу в «Манчестер Юнайтед»
В итоге футболист всю карьеру игрока провел в «Барселоне».
15.02.2023 15:46
Футбол
Джо Коул считает «Челси» одним из теневых фаворитов Лиге чемпионов
Команда Поттера может воспользоваться тем, что на нее никто не рассчитывает.
15.02.2023 15:44
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Барселону» обвиняют в подкупе испанских судей, клуб выступил с заявлением
«Сине-гранатовые» уверены, что действует в пределах разрешенных правил.
15.02.2023 15:24
Футбол
автор: Максим Скороходов
Глебов выступил за переход России в АФК: Надо играть, непонятно, какой еще срок этого отстранения
Отечественные клубы и сборные не имеют права участвовать в международных соревнованиях.
15.02.2023 15:22
Футбол
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика