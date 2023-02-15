Дмитрий Селюк: «ПСЖ» хорошо заработал на Месси, а от Неймара надо избавляться

Исчерпал ли себя проект катарских владельцев парижского клуба по привлечению немолодых суперзвезд?

Об этом мы поговорили с футбольным агентом Дмитрием Селюком.

- «ПСЖ» опять не выиграет Лигу чемпионов? Месси и Неймар так и не помогли.

- Но Месси они покупали не только ради результата. «ПСЖ» на Лео заработал кучу денег. Он придал мощный рекламный и пиар-импульс клубу. Месси привел Аргентину к победе на чемпионате мира будучи игроком парижского клуба.

- От Неймара летом будут избавляться?

- От него давно пора избавиться.

- Кто из топ-клубов его возьмет с такими аппетитами и таким характером? Разве что «Ньюкасл».

- Ну, вот вы нашли отличное место для Неймара. Новый развивающийся проект.

- Не думаю, что он пойдет туда. А Месси будут куда-то «сплавлять» летом? Например, в ту же «Барсу», хотя вряд ли «Барсе» он сейчас нужен.

- «Барса» его сразу заберет. Но думаю, «ПСЖ» захочет продлить с ним контракт.