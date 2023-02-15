Дмитрий Селюк: В противостоянии «ПСЖ» и «Баварии» еще не все решено

Есть ли шансы у Парижа пройти дальше?
Об этом мы поговорили с футбольным агентом Дмитрием Селюком.
- Да, «Бавария» сейчас набрала ход, но в этом противостоянии еще не все решено, - говорит Селюк. – Мбаппе забил гол после быстрой, красивой атаки. К сожалению, его не засчитали из-за небольшого положения «вне игры». Игра была ничейная, не могу сказать, что «Бавария» в чем-то превзошла «ПСЖ». А к ответному матчу наберет форму Мбаппе. Повторю, в этой паре еще не все решено.
источник: «Советский спорт»