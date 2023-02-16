Месси не смог договориться о новом контракте с «ПСЖ», отец футболиста прилетел в «Барселону»

Нападающий Лионель Месси не смог договориться с «ПСЖ» о новом контракте.

По данным французских СМИ, переговоры, завершившиеся неудачно, прошли 15 февраля.

На следующий день Хорхе Месси, отец 35-летнего форварда, отправился в Барселону, где футболист провел большую часть своей карьеры.

Не исключено, что Лионель продолжит карьеру в клубе MLS «Интер Майами» .

Месси присоединился к «ПСЖ» в 2021 году. В нынешнем сезоне за клуб Лиги 1 он провел 26 матчей, забил 15 голов и отдал 14 результативных передач.