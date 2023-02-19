Агент Верратти заявила, что ее клиент не собирается покидать «ПСЖ»

Футбольный агент Рафаэла Пимьента, представляющая полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти, заявила, что ее клиент не собирается покидать парижский клуб.

«Будущее Марко Верратти? Невозможно представить Верратти в другом клубе, он хочет выступать за «ПСЖ». Невозможно. Он любит «ПСЖ», - приводит слова менеджера зарубежная пресса.

Напомним, что итальянский хавбек выступает за столичную команду с лета 2012 года. В нынешнем сезоне он провел за французов 25 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу.