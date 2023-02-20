Неймар выбыл на четыре недели

Форвард «ПСЖ» Неймар не поможет команде в ближайших матчах. Об этом пишут французские СМИ.

По данным источника, нападающий получил разрыв связок голеностопного сустава в матче 24-го тура Лиги 1 против «Лилля» (4:3). Отмечается, что футболист проведет в лазарете 3-4 недели.

Таким образом, Неймар точно не сыграет с «Баварией» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая встреча завершилась в пользу мюнхенцев (1:0).

В нынешнем сезоне 31-летний бразилец провел во всех турнирах 29 матчей, забил 18 голов и отдал 17 голевых передач.