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Воспитанник ЦСКА Ерохин стал игроком «Уфы» (фото)

21-летний футболист выступает на позиции центрального защитника.
Воспитанник ЦСКА Ерохин стал игроком «Уфы» (фото)
20 февраля 2023 17:23
автор: Артур Гичунцев
автор фото: ФК «Уфа»

Воспитанник московского ЦСКА Константин Ерохин подписал контракт с. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Сегодня, 20 февраля, защитник присоединился к новой команде на правах свободного агента. Детали его контракта не раскрываются.

Напомним, 21-летний футболист – чемпион молодежного первенства России в сезоне-18/19. Он провел за второй состав красно-синих 31 матч и отдал 1 голевую передачу. Также в карьере Ерохина были «Кубань» и СКА из Ростова-на-Дону, который он покинул 10 января этого года.

источник: ФК «Уфа»
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