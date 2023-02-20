Воспитанник ЦСКА Ерохин стал игроком «Уфы» (фото)

Воспитанник московского ЦСКА Константин Ерохин подписал контракт с. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Сегодня, 20 февраля, защитник присоединился к новой команде на правах свободного агента. Детали его контракта не раскрываются.

Напомним, 21-летний футболист – чемпион молодежного первенства России в сезоне-18/19. Он провел за второй состав красно-синих 31 матч и отдал 1 голевую передачу. Также в карьере Ерохина были «Кубань» и СКА из Ростова-на-Дону, который он покинул 10 января этого года.