Алексей Сафонов: Футбол для болельщиков, а какой футбол при минус 14?

- Стоит ли играть в такую погоду, или лучше перенести матч, чтоб не мучить болельщиков и футболистов? – спросили мы футбольного агента Алексея Сафонова.

- При составлении календаря нужно учитывать, в какой стране мы живем, и закладывать вероятность, что 22 февраля может быть сильный мороз.

- Но календарь плотный, поэтому решили, что с погодой все будет относительно нормально.

- Футбол для болельщиков, а какой футбол при минус 14? Я не представляю, как можно при такой температуре сидеть на трибуне 90 минут, и еще при этом получать удовольствие. И в такую погоду вероятность получения травм резко возрастает. О здоровье футболистов тоже нужно думать.

Матч надо переносить.

НАШ АНОНС

Матч 1/4 финала Кубка России между «Локомотивом» и «Спартаком» должен пройти завтра, 22 февраля. Начало в 20:00 мск. Игра пройдет на «РЖД Арене». Ответная встреча на «Открытие Банк Арене» запланирована на 27 февраля.