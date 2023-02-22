Варан – о ничейном матче с «Барселоной»: Это хороший результат, но мы могли забить больше

Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан пообщался с клубной пресс-службой после ничейного результата с «Барселоной» (2:2) в стыковом матче Лиги Европы.

«Это был хороший результат для нашей команды. Очевидно, мы могли бы забить больше голов в первом тайме, но в целом мы провели матч с характером, что очень важно.

Мы знаем, как хотим действовать в ответной встрече. Мы хотим быть терпеливыми, дисциплинированными и верить в успех. Думаю, у нас хорошая команда, и мы готовы к этому вызову», – заявил француз.

Напомним, ответный матч «МЮ» и «Барселоны» состоится завтра, 23 февраля и пройдет на стадионе «Камп Ноу», а стартовый свисток прозвучит в 23.00 мск.