«Спартак» обыграл «Локомотив» в матче Кубка России

Сегодня, 22 февраля, «Локомотив» и «Спартак» провели первый матч 1/4 финала Кубка России. Встреча прошла на домашней арене красно-зеленых и завершилась в пользу гостей – 1:0.

Автором единственного гола стал полузащитник Данил Пруцев, забивший на 16-й минуте. «Локо» мог дважды восстановить равновесие: так, новичок красно-зеленых Артем Дзюба угодил в штангу после подачи с углового. Затем форвард не попал в пустые ворота, пробив выше перекладины.

«Локомотив» все же забил «Спартаку» на 78-й минуте. Отличился Станислав Магкеев, однако арбитры отменили мяч после просмотра VAR.

Ответный матч команды проведут 27 февраля на «Открытии Арене».