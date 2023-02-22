Гол Пруцева и эпичный промах Дзюбы – в обзоре матча «Локомотив» – «Спартак» (видео)

Сегодня, 22 февраля, «Спартак» обыграл «Локомотив» (1:0) в первом матче ¼ финала Кубка России.

Автором единственного гола стал полузащитник Данил Пруцев, забивший на 16-й минуте. «Локо» мог дважды восстановить равновесие: так, новичок красно-зеленых Артем Дзюба угодил в штангу после подачи с углового. Затем форвард не попал в пустые ворота, пробив выше перекладины.

«Локомотив» все же забил «Спартаку» на 78-й минуте. Отличился Станислав Магкеев, однако арбитры отменили мяч после просмотра VAR.

Представляем вашему вниманию подробный видеообзор с прошедшей встречи. Посмотреть его можно здесь.