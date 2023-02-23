Лукаку поделился эмоциями от победы «Интера» над «Порту» в Лиге чемпионов

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку дал комментарий после победы своей команды над «Порту» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Нам очень хотелось забить второй мяч. Нужно было пережить несколько непростых месяцев. Рад, что я снова в строю и могу помогать команде в достижении наших общих целей. Я очень рад этой победе», - приводит слова футболиста пресс-служба УЕФА.

Отметим, что автором единственного гола в прошедшей встрече стал нападающий «нерадзурри» Ромелу Лукаку (86-я минута). При этом подопечные Симоне Индзаги с 78-й минуты играли в большинстве после того, как главный арбитр Срджан Йованович удалил с поля хавбека соперников Отавио.

Ответная игра между командами состоится 14 марта.