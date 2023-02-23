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«Барселона» отказалась продавать Рафинью в «Арсенал» за 70 млн евро

Хотя, ранее сообщалось, что каталонцы хотят избавиться от игрока.
23 февраля 2023 11:52
автор: Артур Гичунцев

Лондонский «Арсенал» пытался подписать нападающего «Барселоны» Рафинью. Об этом пишут зарубежные СМИ.

По данным источника, в январе 2023 года «канониры» сделали предложение о трансфере игрока в размере 70 млн евро. Каталонцы ответили отказом. Что послужило причиной такого решения, не уточняется, хотя, ранее сообщалось, что на «Камп Ноу» разочарованы игрой бразильца и хотят продать его в другую команду.

Напомним, Рафинья перешел в «Барселону» из «Лидса» за 58 млн евро. В нынешнем сезоне 26-летний форвард провел во всех турнирах 32 матча, забил 7 голов и отдал 9 голевых передач.

источник: «Советский спорт»
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