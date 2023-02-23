Финансовые запросы «Боруссии» могут сорвать трансфер Беллингема в «Ливерпуль»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем надеется перейти в «Ливерпуль». Об этом пишут британские СМИ.

По данным источника, 19-летний хавбек хочет поработать с главным тренером «красных» Юргеном Клоппом. Немецкий специалист уже сообщил руководству, что клуб должен сделать все ради подписания этого игрока, так как видит в нем большой потенциал.

Боссы «Ливерпуля» поддерживают позицию Клоппа, однако, на ситуацию могут повлиять финансовые запросы «шмелей», которые требуют за Беллингема 150 млн евро.

Отмечается, что мерсисайдцы являются фаворитами в борьбе за англичанина и могут проиграть ее только по своей вине.

Ранее сообщалось, что Беллингем интересен «Манчестер Юнайтед», а также «Челси» и мадридскому «Реалу».